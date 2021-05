Wandal z piłą grasuje przy Żabiej Ścieżce i niszczy drzewa

- To się zaczęło przed Wielkanocą – opowiada pani Katarzyna z Okólnej. - Zauważyłam połamane drzewo. Podczas świąt przez okno zauważyliśmy pana z dwoma psami, jak wyciąga piłę i zaczyna ciąć drzewo. Podbiegliśmy do niego i mówimy, żeby nie niszczył tych drzew. On – z wyższością – oznajmił, że leczy te drzewa, a nie je niszczy. Po chwili moja teściowa stanowczo powiedziała, że nie życzy sobie wandalizmu. Na co on odpowiedział, że już nie będzie tego robił - relacjonuje kobieta.

Ale wycinanie drzew i krzewów w okolicy nie skończyło się. Niektóre drzewa są podpalane, inne smarowanie jakąś „czarną mazią”. Mieszkańcy są przekonani, że to ten sam mężczyzna z psami i piłą.

Rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej Marek Szempliński przyznaje, że dostali skargi na dewastowanie zielenie i sprawę zgłoszono policji. Na razie jednak nie udało się ustalić kim jest wandal. Dlatego dochodzenie umorzono z powodu niewykrycia sprawcy dewastacji zieleni.