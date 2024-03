W co zainwestowali mistrzowie Polski ze Śląskiem Wrocław? Gikiewicz uchyla rąbek tajemnicy

– Obóz na Cyprze, nie pamiętam już, czy była to Larnaaka czy Aya Napa, ale to bez znaczenia. W Polsce zima i śnieg, a tam piękne trawiaste boiska, tylko… co z tego? My nie widzieliśmy piłki, bo przez tydzień kręciliśmy plastikowymi krzesłami ponad głowami. Przemek Kaźmierczak podczas trafił we mnie i rozciął mi usta. Już nie pamiętam czy przez przypadek wykonując to ćwiczenie, czy cisnął tym krzesłem z nerwów. Inne zespoły z różnych lig przyjeżdżające tam na zgrupowania patrzyły na nas i nie dowierzały, że jesteśmy drużyną piłkarską. Druga sprawa: przygotowani fizycznie byliśmy wzorowo i zostaliśmy mistrzem Polski – wspomina z szerokim uśmiechem na twarzy Gikiewicz.