Najtańsze osiedla we Wrocławiu. Tu najlepiej szukać mieszkania. Jest najnowszy raport dotyczący cen nieruchomości Konrad Bałajewicz

Ceny mieszkań we Wrocławiu zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Według analityków portalu SonarHome.pl, kwoty za metr kwadratowy niestety cały czas rosną. Tym razem, w porównaniu do zeszłego miesiąca - średnio o 200 złotych. Dzisiaj średni koszt mieszkania z obu rynków: wtórnego i deweloperskiego we Wrocławiu to 11 474 zł za mkw. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?