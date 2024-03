Jacek Magiera przed meczem Piast Gliwice - Śląsk Wrocław: Piast potrafi wygrać mecz 3:0 i przegrać 0:3

– Cieszymy się, że będziemy mogli liczyć na wsparcie naszych kibiców. Pamiętamy, jak brakowało nam go w meczu z Lechem w Poznaniu (Komisja Ligi nałożyła karę na Śląsk, zakazując wyjazdu kibiców na mecz w Poznaniu. To efekt ekscesów w... domowym meczu z Pogonią -przyp. red.), aczkolwiek trudno to porównywać. W Poznaniu było 30 tys. fanatycznych fanów gospodarzy, więc tam trudniej się przebić fanom gości. W Gliwicach też są kibice, ale jest ich mniej, więc tak liczne wsparcie naszych kibiców z pewnością będzie odczuwalne. Mam nadzieję, że po końcowym gwizdku zarówno fani jak i my będziemy mieli fajne, radosne święta – podkreślił Magiera.