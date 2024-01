Wyłączenia prądu, wody i ogrzewania we Wrocławiu. Zobacz listę adresów! Remigiusz Biały

Sporo osób może w najbliższym czasie zderzyć się z wielogodzinnymi przerwami w dostawach prądu i wody we Wrocławiu. Spowodowane jest to naprawami na sieci energetycznej i wodociągów. Zobacz, gdzie w najbliższych dniach we Wrocławiu Tauron wyłączy prąd, MPWiK zakręci wodę, a Fortum ogrzewanie.