Uwaga kierowcy! Rusza wymiana jezdni na ul. Ślężnej i Kamiennej we Wrocławiu. Poważne utrudnienia Konrad Bałajewicz

Do maja 2024 roku 5 ulic we Wrocławiu zyska nowy asfalt. W trakcie remontów kierowców czekają poważnego utrudnienia. Tomasz Hołod / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Już w sobotę (16 marca) drogowcy wejdą na ul. Ślężną i Kamienną, aby przygotować się do wymiany nawierzchni na tych drogach. To pierwsze z 15 zaplanowanych remontów głównych wrocławskich ulic. Oznacza to utrudnienia dla kierowców, ruch na Ślężnej i Kamiennej będzie wahadłowy.