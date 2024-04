Uwaga, kierowcy! Ponad 10 kilometrów korka na autostradzie A4 w kierunku granicy. Problemy także na innych trasach

Kolizja na A4 - zderzyły się trzy pojazdy

Kłęby czarnego dymu nad Wrocławiem. Tak zaczął się drugi dzień świąt wielkanocnych. Powodem było zaprószenie ognia i pożar m.in. starych opon. To one spowodowały tak duże zadymienie i smród. Strażacy…

Korki pod Wrocławiem i na granicy - Polacy wracają ze świąt

4,5-kilometrowy zator pojawił się na granicy kraju. Kierowcy stają w korku jeszcze przed Zgorzelcem, a ruch upłynnia się dopiero za niemiecką granicą, w pobliżu miejsca kontroli pojazdów.

Jadąc z Wrocławia do granicy trzeba doliczyć co najmniej 45 minut do czasu przejazdu. Jadąc autostradą A4 z zachodnich części regionu do stolicy Dolnego Śląska należy doliczyć ok. 20 minut.