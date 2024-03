Uwaga kierowcy! Drogowcy wymieniają nawierzchnię na ul. Olszewskiego, będą duże utrudnienia

Wymiana nawierzchni na ul. Olszewskiego obejmuje odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Gersona. To kolejny etap prac na tym fragmencie ulicy. Drogowcy będą regulowali i naprawiali kilkadziesiąt studzienek. Następnie na wspomnianym odcinku będą układać masę bitumiczną. Jakie utrudnienia czekają kierowców?

Od 2 do 3 tygodni wyłączony zostanie odcinek ulicy Olszewskiego od ul. Spółdzielczej do ul. Gersona w kierunku centrum. Kierowcy chcący jechać w stronę centrum pojadą objazdami: Olszewskiego w stronę ul. Bacciarellego, następnie w ul. Dembowskiego. Szczegóły pokazuje mapka:

Nie będzie można jechać ul. Olszewskiego w kierunku centrum. Utrudnienia zaczną się od skrzyżowania z ul. Gersona. Wrocławskie Inwestycje

Remont prowadzony od ul. Spółdzielczej do ul. Gersona to pierwszy z trzech zaplanowanych odcinków. Kolejne dotyczą wymiany nawierzchni od ul. Chełmońskiego do ul. Spółdzielczej, następnie od ul. Gersona do ul. Bacciarellego. Całość remontu ul. Olszewskiego ma zakończyć się w czerwcu tego roku. Za inwestycję kosztującą łącznie około 5 milionów złotych odpowiadają Wrocławskie Inwestycje.