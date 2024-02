Ulica Powstańców Śląskich we Wrocławiu doczeka się remontu. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś - archiwalne zdjęcia

Licząca około 3,3 kilometra ul. Powstańców Śląskich - główna arteria wylotowa na południe Wrocławia - jest przedłużeniem ul. Świdnickiej. Do połowy XIX wieku, nosiła nazwę Kleinburger Chaussee, co oznacza szosę do Kleinburg. Kleinburg była to nazwa dzisiejszego osiedla Borek. Niedługo później podniosła swoją rangę z szosy do ulicy, a nawet zyskała patrona w postaci cesarza Wilhelma. Pod koniec XIX wieku została rozbudowana o duży okrągły plac. Razem z toczącą się przebudową, znany dzisiaj jako plac Powstańców Śląskich, miał nadać arterii formę reprezentacyjną. Dochodzą do niego dzisiejsze ulice: Sudecka, Zaporoska, Kamienna oraz Pretficza.

Niedługo później wzdłuż ulicy zaczęto budować rezydencje dla najbogatszych ówcześnie wrocławian: lekarzy, urzędników królewskich, adwokatów i przemysłowców oraz widowiskowe gmachy urzędowe. Chwilę przed II wojną światową ul. Powstańców Śląskich kolejny raz przebudowano, umieszczając pośrodku pas zieleni, który przetrwał do dzisiaj. Duże zniszczenia wojenne spowodowały jednak radykalną zmianę zabudowań wzdłuż drogi. Ruiny kamienic wyburzono, w PRL powstawały tutaj osiedla z wielkiej płyty. W czasach współczesnych m.in. nowoczesne biurowce, jak Centrum Południe czy następca Poltegoru i najwyższy we Wrocławiu budynek - Sky Tower.