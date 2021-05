Ulewne deszcze na Dolnym Śląsku. Stany alarmowe na rzekach przekroczone

Pierwszy dzień wiosny... tylko czemu pada śnieg? Kiedy będzie cieplej?

21 marca, a we Wrocławiu mamy... intensywne opady śniegu. - To nic dziwnego. Na to wskazywały nasze prognozy. Pierwszy dzień wiosny będzie... przedostatnim dniem zimy - mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW-PIB.