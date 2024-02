Wrocław: Najwyższy stopień ostrzeżenia dla Widawy. Wody przekroczyły stan alarmowy! Tak rzeka wyglądała wczoraj

Ostrzeżenie 3. stopnia dla Widawy

Na środkowej Widawie, na odcinku od Namysłowa do ujścia Odry, utrzyma się powolna tendencja wzrostowa powyżej stanu alarmowego w Zbytowej (miejscowość pod Oleśnicą, oddalona od granic Wrocławia w linii prostej o około 20 kilometrów). W graniczących z Wrocławiem Krzyżanowicach natomiast początkowo prognozowana jest stabilizacja, a następnie ponowny wzrost powyżej stanu alarmowego.

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od 25 lutego (niedziela) do 27 lutego (wtorek), do godz. 10. Jest to najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego. Informuje o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych.