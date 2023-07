Ukraina dziękuje Dolnemu Śląskowi. Region został uhonorowany specjalnym odznaczeniem przez władze Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej

- Obwód dniepropietrowski jest praktycznie codziennie bombardowany. Jeśli popatrzymy na wiadomości, to codziennie gdzieś tam coś spada i słychać alarm przeciwlotniczy. To negatywnie doświadcza nasze społeczeństwo. Codziennie też giną ludzie.

Konsul Tokar mówił też o sytuacji Ukraińców na Dolnym Śląsku. Jak stwierdził, większość jego rodaków decyduje się na powrót do kraju, ale są i tacy, którzy zdecydowali się związać z Polską.

- Konstatujemy, że idzie odpływ naszych obywateli, którzy czują, że można wracać na Ukrainę i są pewni zdolności obronnych naszego kraju. Nie pomylę się jeśli powiem, że około 50 proc. tych, którzy przybyli po 24. lutego na Dolny Śląsk, już wróciło. Pozostali boją się wracać, albo nie mają dokąd wrócić. Problemem jest również to, że część terenu jest zaminowane i jest przed tym strach. Myślę, że ostatecznie około 25 proc. uchodźców może pozostać w Polsce na zawsze – mówił ukraiński konsul podkreślając, że są to osoby, które znalazły miejsce na rynku pracy lub same założyły swoje firmy.