Puchar Tymbarku: Czas wyłonić kolejnych reprezentatów Polski z Dolnego Śląska? Finały wojewódzkie coraz bliżej!

Tegoroczne finały rozegrane będą właśnie na obiektach Lechii Dzierżoniów, gdzie do dziś pamiętani są bohaterowie dawnych turniejów. Krzysztof Piątek już w Lechii strzelał bramki jak na zawołanie.

– To nie jest tak, że Ci chłopcy od razu byli gigantycznymi talentami i widać było, że zagrają ekstraklasie, a co dopiero w kadrze. Swoje talenty poparli jednak ciężką pracą i to zaowocowało. Krzysiek Piątek był pod czujną opieką swojego taty, który także grał w piłkę i trenował z nim indywidualnie. To wszystko procentowało, bo co jak co, ale dar do zdobywania goli i taką naturalną skuteczność miał od małego – mówił niegdyś na naszych łamach były trener Piątka, Andrzej Bolisęga.