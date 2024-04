Jacek Magiera: Cztery punkty z Legią to zadowalający wynik. Wypowiedzi po meczu Legia - Śląsk 0:0

Legia - Śląsk 0:0 | WYPOWIEDZI

Myślę, że wszyscy patrzymy na Śląsk przez pryzmat jesieni i sami bardzo wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę, nie do końca doceniając to, co dzieje się teraz. Aby wygrywać, trzeba strzelać gole. W poprzednich meczach mieliśmy wiele sytuacji bramkowych, brakowało tylko skuteczności. Musimy mieć świadomość, z kim dziś graliśmy. Wiedzieliśmy, że przyjechaliśmy do podrażnionego zespołu, który zmienił trenera. Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne zadanie i tak było. Legia nas przycisnęła, ale to my mogliśmy zadać decydujący cios. Doceniamy ten punkt. Doceniamy to, co mamy. Do ostatniej kolejki będziemy grać o mistrzostwo Polski.