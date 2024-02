Tu było pierwsze lotnisko we Wrocławiu. Dziś w hangarze działa... Biedronka, a w wieży kontroli - przedszkole Remigiusz Biały

Może najstarsi wrocławianie będą to jeszcze pamiętać, gdy z Gądowa Małego we Wrocławiu startowały samoloty. Z kolei najmłodsi mogą sobie nawet z tego nie zdawać sprawy. W miejscu ich szkoły, znajdował się przed II wojną światową hangar lotniczy. Na Gądowie Małym pozostałości po pierwszym lotnisku we Wrocławiu jest więcej. I to nie tylko w nazwach ulic.