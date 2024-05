Tragedia na Dolnym Śląsku. 19-latek zastrzelił mężczyznę starym Waltherem. Obaj mieszkali na jednej posesji

19-latek zastrzelił mężczyznę. Użył do tego broni ofiary

Dodała, że to zarzut zagrożony karą nie mniejszą niż 10 lat pozbawienia wolności lub też dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy wciąż bada sprawę postrzelenia ze skutkiem śmiertelnym 44-letniego mężczyzny, który zginął z rąk 19-letniego Bartosza Ż. Sekcja zwłok odbędzie się we wtorek (28 maja), ale już teraz prokuratorzy mają wstępne ustalenia.

Walther P38 był produkowany w latach 1938-2004, a z niemieckich fabryk wyjechało około milion egzemplarzy. Broń używa amunicji kalibru 9 milimetrów. Skąd 19-latek miał taki pistolet? Należał do ofiary, 44-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło we wsi Brunów koło Lubina.

Z takiego pistoletu padły strzały we wsi Brunów. sxc.hu

Na terenie posesji w Brunowie mieszka para seniorów, od kilku miesięcy mieszkał tam także Bartosz Ż. i 44-letni mężczyzna. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, 19-latek jest wnuczkiem starszej kobiety, natomiast 44-latek - synem starszego mężczyzny. Rzeczniczka prokuratury przekazała, że nie udziela na razie informacji na temat motywów działania 19-latka.