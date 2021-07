To nie są zwykłe znaki na dolnośląskim polu. To gigantyczna postać! Mateusz Różański

Z lotu ptaka można dostrzec to, co z poziomu ziemi jest często niezauważalne. Na naszym zaprzyjaźnionym paralotniarzu, Antonim Poliwce, olbrzymie wrażenie zrobiła niedawno postać gargantuicznych rozmiarów. Można ją zobaczyć na polu w okolicach Grodźca w gm. Zagrodno na Dolnym Śląsku. Ten niezwykły "znak w polu" ma ok. 200 metrów długości i 70 m szerokości. Z odpowiedniej wysokości robi piorunujące wrażenie.