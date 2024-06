W Odrze znaleziono ciało. To 19-latek, który do rzeki wskoczył w sylwestra z mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu Remigiusz Biały

W piątek (31 maja) we Wrocławiu ratownicy WOPR wyłowili z Odry ciało młodego mężczyzny. To 19-latek, który do rzeki wskoczył z mostu Grunwaldzkiego w sylwestra. Po pół roku jego zwłoki znaleziono przy ulicy Kleczkowskiej.