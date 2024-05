Eksplozja na budowie! Koparka trafiła w niewybuch z czasów II wojny światowej. Dwie osoby trafiły do szpitala

- Największe obrażenia odniósł 46-letni właściciel posesji. Mężczyzna stał najbliżej miejsca, gdzie doszło do wybuchu. Operator koparki początkowo nie zgłaszał żadnych dolegliwości, jednak ostatecznie on również został przewieziony do szpitala - dodaje policjantka.

Zgodnie z doniesieniami portalu My Głogów, właściciel posesji został uderzony odłamkami w twarz, przez co musiał zostać przewieziony do jednego z wrocławskich szpitali na oddział chirurgii szczękowej. Głogowska policja nie potwierdza ani nie zaprzecza doniesieniom o obrażeniach 46-latka. Nie wiadomo w jakim stanie jest operator koparki, który w momencie, gdy doszło do wybuchu, miał równać ziemię pod taras.

