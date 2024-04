Targi mody i mieszkań, japoński piknik, klockomania z LEGO i koncerty. Wydarzenia na weekend we Wrocławiu (13-14 kwietnia)

Wydarzenia na weekend we Wrocławiu. Co ciekawego dzieje się 12-14 kwietnia?

Imprez we Wrocławiu w weekend od 12 do 14 kwietnia (piątek-niedziela) nie brakuje. Na pewno jedną z najciekawszych propozycji są targi! We Wrocławskim Centrum Kongresowym odbędą się targi mieszkań, natomiast w kawiarni Barbara (dawny Bar Barbara) będzie okazja do złowienia ubrań w stylu vintage. Spotkacie tu najlepszych wystawców z całej Polski, którzy zadbają o to, aby wasza szafa była bogatsza wyjątkowe fasony, których nie znajdziecie w dzisiejszych sieciówkach.

Z darmowych wydarzeń warto odwiedzić również Bibliotekę Turystyczną przy ul. Szewskiej, gdzie odbędzie się XII edycja "Równoleżnika Zero". To festiwal podróżnicy, a w tym roku zwiedzimy góry Szkocji, Alpy, aktyczną tundrę, najlepsze zakątki Hiszpanii i Portugalii czy posłuchamy o podróżowaniu m.in. koleją, autostopem, a nawet rowerem!