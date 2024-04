Ostatni weekend kwietnia z Targami Wszystkiego Niezwykłego we Wrocławiu

Przez dwa dni we Wrocławiu gościć będą nietuzinkowe osoby z całej Polski, które na co dzień zajmują się medycyną niekonwencjonalną, horoskopami, numerologią, czy wróżbami. Zainteresowani zdrowym stylem życia będą mieli okazję zapoznać się z różnymi metodami leczenia, żywienia i relaksu. Warto zajrzeć do IASE, aby zbadać swoje uzdolnienia, m.in radiestezyjne i doznać działania wahadeł terapeutycznych, a także poddać się zabiegom i terapiom uzdrawiającym, np. kamertonami, które mają wpływ na poprawę pamięci i koncentracji. Będzie też można zbadać kroplę krwi i dowiedzieć się więcej czym jest to mikroskopowe badanie.

______________________________

Na targach dowiemy się o wyjątkowych właściwościach kamieni, ziół i wyrobów pszczelarskich. Nie zabraknie też osób, które potrafią przewidzieć przyszłość, odczytywać znaki, tłumaczyć sny. Na odwiedzających czekają: naturopata, wróżbita, jasnowidz i szeptunka, która zdejmuje choroby magiczne, uroki i przestrachy. Prowadzi sesje uzdrawiające i oczyszczające.

Coś dla siebie znajdą też kolekcjonerzy wyrobów rękodzielniczych: biżuterii, ozdób, odzieży, ceramiki krymsko-tatarskiej, z ornamentami ornek, wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znaczenie każdej ozdoby przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Warto dodać, że niewiele osób na całym świecie zna symbolikę tego ornamentu. Stoiska oferują także duży wybór kadzidełek, świec, ziół, naturalnych herbatek z ogródka i olejków eterycznych, również miłosnych.

Na spragnionych wiedzy czeka zaś Złote Runo, księga odkrywająca wszystkie prawdy.

Sympatyków niezwykłości zapraszamy w sobotę i niedzielę, 27 i 28 kwietnia do IASE, przy ul. Wystawowej 1, w pobliżu Hali Stulecia we Wrocławiu. Na odwiedzających czeka moc dobrej energii.

Godziny otwarcia targów:

Sobota, 27 kwietnia – godz. 12.00-19.00

Niedziela, 28 kwietnia – godz. 11.00-18.00

Ceny biletów:

Normalny – 20 zł

Ulgowy (emeryci, renciści, młodzież do lat 18 ) – 15 zł

Bezpłatnie – dzieci do lat 5

Więcej TUTAJ