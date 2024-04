Taksówka zderzyła się z audi. Na dużym skrzyżowaniu w centrum Wrocławia nie działała sygnalizacja świetlna

Na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich ze Swobodną zderzyły się ze sobą taksówka marki Skoda i samochód osobowy marki Audi. We wtorek, na tym dużym skrzyżowaniu, sygnalizacja co pewien czas przestaje działać. Według wstępnych ustaleń, do wypadku doszło właśnie wtedy, gdy światła po raz kolejny zostały wyłączone.

Wstępnie wiadomo, że kierowca taksówki nie dostosował się do znaków drogowych. Taksówka marki Skoda jechała ul. Swobodną od Dworca Głównego i nie ustąpiła pierwszeństwa kierowcy audi, który jechał ul. Powstańców Śląskich w kierunku centrum miasta. Szczegóły zdarzenia ustala policja.

Na miejscu interweniowały dwa zastępy straży pożarnej i pogotowie. Wszystkie osoby biorące udział w wypadku zostały przebadane przez ratowników medycznych. Na szczęście, nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Na kierowców czekają duże utrudnienia. Zablokowany jest jeden pas ul. Powstańców Śląskich w kierunku centrum. Radzimy uważać na tym skrzyżowaniu, bo nadal wyłączana jest tu sygnalizacja świetlna i kierowcy muszą trzymać się zasad ruchu określonych przez znaki drogowe.