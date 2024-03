Tak dziś wygląda grób państwa Gucwińskich. Wrocławianie pamiętają o legendarnej parze kierującej miejskim zoo

Grób państwa Gucwińskich

Spacerując po nekropoliach, również tych wrocławskich, możemy natknąć się na mogiły zupełnie zapomniane. Czasami nawet nie da się odczytać nazwiska zmarłego. I choć zdarzają się przypadki, że w zapomnienie odchodzą mogiły osób powszechnie znanych, to inaczej jest we Wrocławiu. Tu mieszkańcy pamiętają o swoich legendach.

Antoni Gucwiński zmarł w grudniu 2021

Antoni Gucwiński ukończył zootechnikę w krakowskiej Wyższej Szkole Rolniczej i weterynarię na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1966 r. został dyrektorem Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i pełnił tę funkcję do końca 2006 r. Razem z żoną Hanną Gucwińską przez ponad 30 lat prowadził popularny program telewizyjny "Z kamerą wśród zwierząt". Startował w wyborach do Senatu, Europarlamentu i Sejmu, bez powodzenia. W roku 2001 r. otrzymał doktorat honoris causa przyznany przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu.