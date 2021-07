Hanna i Antoni Gucwińscy opowiadają o emeryturze, blaskach i cieniach sławy oraz dobrych ludziach, których mają obok siebie

Antoni Gucwiński: - Gospodarstwo, które mieliśmy, przekazaliśmy młodym ludziom - rodzinie z Wrocławia. Zrobiliśmy to, bo nam już było ciężko je prowadzić. Hanna Gucwińska: - Ale warunek był taki, że przejmą gospodarstwo, ale konie zostaną na miejscu. I mieli dbać o nie, pilnować. Ale jednej nocy Ekostraż napadła na ich gospodarstwo: siatki poprzecinali, weszli na prywatny teren. AG: - Niedawno przekazaliśmy im to gospodarstwo w opiekę i obserwujemy, czy sobie dają radę. Obiecaliśmy im pomóc, wprowadzić ich we wszystko. A tu nagle taka akcja...

HG: - To bardzo dobrzy ludzie, przywiązani do tych naszych koni. A szarpać tymi zwierzętami, które tam są 20 lat, to jest niehumanitarne. Wie pan, temu koniowi, o którego rozpętała się cała burza, nic się nie działo, poza tym, że miał chore dwa kolana. Ten koń był w grupie - Ekostraż nie miała prawa tam wchodzić, bo konie mogły wpaść w popłoch, mogły wpaść na ogrodzenia. A oni weszli, ciągnęli go, wrzucili na samochód i wywieźli.