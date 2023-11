Święto Niepodległości we Wrocławiu. Tysiące ludzi z biało-czerwonymi flagami przeszły na Ostrów Tumski w Marszu Niepodległości. Zdjęcia!

Marsz Niepodległości rozpoczął się planowo, czyli o godz. 16. Wtedy pod dworcem PKP we Wrocławiu zaczęli się zbierać uczestnicy wydarzenia. Jak poinformowali organizatorzy, marsz ma na celu "szerzenie wartości patriotycznych".

Godz. 17:50

Zakończyły się przemowy organizatorów Marszu Niepodległości. Marsz powoli dobiega końca, uczestnicy opuszczają Ostrów Tumski.

Godz. 17:15

Marsz dociera na Ostrów Tumski. Jest spokojnie. "Bóg, honor, ojczyzna" - skanduje tłum.

Godz. 16:50

Uczestnicy marszu dochodzą do pl. Dominikańskiego. Marsz przebiega spokojnie. W tłumie powiewają biało-czerwone flagi. Hasła, które wybrzmiewają w tym roku to: "Polak w Polsce gospodarzem", "To my, to my Polacy".