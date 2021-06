Straż pożarna wjechała na sygnałach na wrocławski Rynek. Co się stało?

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 czerwca, po godzinie 12. Jak poinformował nas dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, strażacy zostali zadysponowani do ataku padaczki. W jednym z mieszkań udzielana była pierwsza pomoc pacjentowi. Straż pożarna została wezwana, gdyż w całym Wrocławiu nie było w tym czasie wolnych karetek pogotowia.

Po kilkunastu minutach na miejsce dotarła karetka. Ratownicy z pogotowia wraz ze strażakami zajęli się osobą poszkodowaną.