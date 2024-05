Średniowieczny klasztor cysterek w Górnych Łużycach. Działa nieprzerwanie od setek lat

Ostritz to malownicza miejscowość, leżąca nad rzeką Nysą Łużycką, która stanowi naturalną granicę między Niemcami a Polską. W środku niewielkiego miasteczka znajduje się zabytkowy rynek i porozrzucane po ciasnych uliczkach domy przysłupowe - charakterystyczne dla architektury Górnych Łużyc. Na obrzeżach saksońskiego miasta znajduje się klasztor St. Marienthal , który jest otwarty na turystów.

Co można zobaczyć na terenie klasztoru St. Marienthal? Kilka atrakcji dla każdego

Klasztor nad Nysą Łużycką to miejsce modlitwy, ale też ośrodek kulturalny i edukacyjny

Historia najstarszego klasztoru w Górnych Łużycach

Klasztor został założony jeszcze w średniowieczu. 14 października 1234 roku majątek został przekazany - w ramach przebłagania - przez czeską księżniczkę Kunegundę siostrom cysterkom. W czasie wojen husyckich zakonnice musiały opuścić mury klasztorne na trzydzieści lat i wróciły dopiero po zawiązaniu rozejmu. Na początku XVI wieku były namawiane do przekształcenia ich przybytku w świecki klasztor żeński, ale siostry nie ulegają presji. W 1683 roku wybucha wielki pożar, który niszczy zabudowania. Odbudowa trwała aż do 1744 roku. W 1833 roku siostry zakładają sierociniec i szkołę, a w 1987 roku walczą ze skutkami ogromnej powodzi. Żywioł niszczy barokowe wnętrza kościoła. W 1939 roku wybucha druga wojna światowa, a SS przejmuje klasztor i organizuje na jego terenie obóz, skąd wywożono dzieci na wieś. W 1942 roku w budynku klasztoru powstaje także szpital, w którym siostry udzielają pomocy żołnierzom walczącym na froncie.

Klasztor położony jest w niedalekiej odległości od granicy z Niemcami. Dojedziemy do niego z Radomierzyc, a podróż nie zajmuje dłużej niż kilkanaście minut. Na miejscu znajduje się przestronny i darmowy parking . Przed bramą wejściową, po prawej stronie, otwarta jest także przyklasztorny szynk, w którym możemy zamówić domowy obiad. Karta dań posiada polskie akcenty, np. pierogi oraz klasztorny browar.

Po wojnie część majątku cysterek przechodzi w polskie ręce. W 1945 roku istniał jeszcze most, który prowadził na drugą stronę Nysy Łużyckiej, ale został zburzony przez uciekających stąd Niemców. W 1955 roku siostry tworzą „Dom Opieki Św. Józefa” dla 60 kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną, którymi się opiekują. W 1992 roku powstaje Międzynarodowy Dom Spotkań St. Marienthal, który ma na celu pojednanie ponad granicami i to nie tylko narodowymi, ale i wyznaniowymi oraz kulturowymi. W 2010 roku cały kompleks ucierpiał w wyniku kolejnej powodzi, a szkody wyrządzone w sierpniowe dni odczuwane są do dziś.