Śmigłowiec ratunkowy z Wrocławia uziemiony po zderzeniu z gołębiem

Śmigłowiec ratunkowy LPR Ratownik 13 został wezwany do potrzebującego pomocy mieszkańca Jegłowej niedaleko Strzelina. Pacjent, mimo podjętych na miejscu działań, zmarł przed przetransportowaniem go do helikoptera. Gdy śmigłowiec startował, uderzył w niego przelatujący gołąb. Maszyna musiała lądować.

"To nie było awaryjne lądowanie. Tuż po starcie doszło do takiego zdarzenia, więc pilot podjął decyzję o powrocie do miejsca startu. W tej chwili załoga oczekuje na przyjazd mechanika" - poinformowała nas rzeczniczka LPR Justyna Sochacka.

Śmigłowiec pozostanie uziemiony do czasu przeprowadzenia kontroli.