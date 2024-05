Śląsku, MUSISZ! Trzeba przepchnąć Glika i ten mecz, a potem iść po mistrzostwo | Śląsk - Cracovia | "Dogrywka"

ŚLĄSK - CRACOVIA. Śląsku, musisz! Musisz dzisiaj wygrać. Musisz przepchnąć Kamila Glika i jakoś ten mecz. Nieważne - ładnie, czy brzydko. Styl nie ma znaczenia. Trzy punkty dziś to przepustka do historii.

Śląsk Wrocław - Cracovia 10.05, godz. 20:30

Czy mistrz Polski Anno Domini 2024 będzie najsłabszym mistrzem ostatnich lat? Możliwe. Czy w Warszawie, Poznaniu będą deprecjonować ewentualny sukces Śląska czy Jagiellonii? Niewykluczone. Czy taki mistrz szybko pożegna się z europejskimi pucharami? Pewnie tak. Tylko... jakie to ma znaczenie? Tak naprawdę liczą się dwie rzeczy: arytmetyka ekstraklasowej tabeli i puchar w gablocie. Finisz ekstraklasy nie rozpieszcza nas w tym roku. To prawda. Lecz końcową tabelę nie ustawimy przecież oceniają styl, kibicowskie frustracje czy przez głosowanie akcjonariuszy Ekstraklasy SA. Tak jak zawsze - dodamy do siebie wszystkie punkty za zwycięstwa i remisy. Nie tylko te z wiosny, ale też te z jesieni. Ten kto będzie miał ich najwięcej, zostanie mistrzem Polski. Ta zasada jest prosta, od dziesięcioleci taka sama. Piłka jest jedna, bramki są dwie, a o mistrzostwie decyduje suma punktów. Reszta jest nieważne.

Dlatego właśnie Śląsku MUSISZ. Musisz przepchnąć dziś w obronie Kamila Glika i przepchnąć jakoś ten mecz. Musisz Cracovii strzelić jednego gola więcej. Nieważna jak. Nieważne czym. Jeden więcej. Najlepiej zgodnie z przepisami, bo dobie VAR-u drugiej ręki Boga raczej nie będzie. Potem to samo trzeba powtórzyć z Radomiakiem i z Rakowem. Jagiellonii trudno będzie wytrzymać tę presję. Bo wiecie Panowie piłkarze - dziś jesteście tu, we Wrocławiu - jutro tam. Ale to tu możecie przejść do historii. O wielu z was po tym sezonie większość kibiców dość szybko zapomni. Będziecie grali gdzieś w Arabii, w Turcji. Ktoś może trafi do Bundesligi, ale raczej nie do Bayernu. No chyba, że zdobędziecie to mistrzostwo. Wtedy całą jedenastkę będziemy wymieniali jednym tchem: Tak jak tę z Kelemenem, Celebanem, Pawelcem, Kaźmierczakiem, Sobotą, Ćwielongiem, Elsnerem, Milą i Diazem. Dlatego właśnie musicie to zrobić! Jeśli nie płucami, to z wątroby - jak to mówią.

Mam jednak niestety przekonanie, że ewentualne mistrzostwo Polski, czy nawet awans do europejskich pucharów, to będzie pocałunek śmierci dla trenera Jacka Magiery. Niestety - dziś jest zakładnikiem niespodziewanie udanej jesieni, a Śląsk w żadnej mierze nie jest przygotowany do gry w europejskich pucharach. To dobry trener, a do tego świetny facet, ale umówmy się - nie wypełni swojego kontraktu. Nie będzie pracował we Wrocławiu do czerwca 2026 roku. To abstrakcja, sprawa nierealne w polskich warunkach, gdzie pierwszy kryzys drużyny od razu uderza w trenera. Z tym że Magiera ma świetną okazję, by udowodnić, że potrafi zgarnąć zespół "do kupy" i nastawić go dobrze na trzy najważniejsze mecze sezonu.

Na dziś widzę dwa scenariusz. Pierwszy - sukces, czyli przynajmniej awans do europejskich pucharów. Wtedy latem na gwałt rozpoczną się wzmocnienia, ale to nie wystarczy, by w Europie osiągnąć sukces. Za mało czasu. Po ewentualnym mistrzowskie WKS będzie musiał wygrać tylko jeden dwumecz, by wejść do fazy grupowej Ligi Konferencji. To się może udać, nawet bez Exposito. Z tym że kolejne sześć dodatkowych meczów sprawi, że Śląsk będzie ciężko dyszał w ekstraklasie. No i pierwszy zapłaci za to Magiera. Nie prezes, nie David Balda. Tylko trener.

Po zajęciu czwartego-piątego miejsce, tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, na czym stoi Śląsk. Czy jest tak dobry, jak jesienią, czy tak mozolny, jak wiosną. Kolejne rozgrywki zaczniemy z oczekiwaniami, by powtórzyć ten wynik, albo może wskoczyć oczko wyżej. A to nie będzie łatwe zadanie.

Dziś liczy się tu i teraz. Liczą się trzy punkty i pełny stadion. To wstyd, żeby na meczu o mistrzostwo - bo tak, to jest mecz o mistrzostwo! - nie było na stadionie nawet 20 tys. kibiców. Więc jeśli nie masz jeszcze biletu, to go kup i przyjdź na stadion. W ten piątkowy wieczór nie ma wymówek! Jakub Guder, szef red. sportowej Gazety Wrocławskiej