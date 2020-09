Śląsk Wrocław trenuje w szerszym składzie, ale wciąż bez Expósito. Zagłębie zagra sparing na głównym stadionie

Dobra wiadomość jest taka, że Janasik i Štiglec rozpoczęli już lekkie treningi. Zła, że nadal nie ma Expósito, ani następcy Płachety. Kilka dni temu usłyszeliśmy w kubie, że Hiszpan będzie na kwarantannie do 1 września. Niestety okazuje się, że będzie odizolowany nieco dłużej. Na tę chwilę wciąż nie trenuje z zespołem i na pewno nie zmieni się to w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Z grona kontuzjowanych najbliższy powrotu jest Makowski.

Co do następcy Płachety, to nie jest tajemnicą, że Śląskowi bardzo zależy na byłym piłkarzu m.in. Zagłębia Lubin Bartłomieju Pawłowskim, który cały czas nie rozwiązał kontraktu z obecnym pracodawcą, czyli tureckim klubem Gaziantep FK. To ostatnia rzecz, która blokuje jego przenosiny do Wrocławia. Wszystkie warunki zostały już między stronami ustalone. Pozostaną tylko testy medyczne, które powinny być formalnością. Śląsk zapowiedział, że czeka do końca obecnego tygodnia.