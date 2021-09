Śląsk Wrocław - GKS Tychy 2:3. Śląsk przegrał sparing z pierwszoligowcem

Śląsk Wrocław - GKS Tychy 2:3

Śląsk Wrocław w przerwie na reprezentacje postanowił rozegrać mecz towarzyski. Trener Jacek Magiera uznał, że to dobry sposób na podtrzymanie rytmu meczowego, danie szansy piłkarzom grającym na co dzień mniej czy przetestowanie nieco innych wariantów niż zwykle.

GKS Tychy to 9. drużyna Fortuna 1 ligi. Wprawdzie na zapleczu ekstraklasy nie ma przerwy na reprezentacje, ale spotkanie tyszan z Chrobrym Głogów zostało przełożone ze względu na powołanie dwójki zawodników Pomarańczowo-Czarnych do kadr młodzieżowych. Zespół trenera Artura Derbina i tak przyjechał na Dolny Śląsk, ale zamiast do Głogowa zawitał do Wrocławia i na stadionie przy ul. Oporowskiej rozegrał mecz ze Śląskiem.

W składzie WKS-u pojawili się wprawdzie piłkarze pierwszego składu tacy jak Diogo Verdasca (akurat w derbach z Zagłębiem Lubin usiadł na ławce, choć do tej pory grał), Víctor García czy Rafał Makowski, ale reszta to zawodnicy grający zdecydowanie rzadziej (Konrad Poprawa, Dino Štiglec, Caye Quintana), lub praktycznie wcale (Kacper Radkowski, Javier Hyjek, Adrian Łyszczarz).