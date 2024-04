Jacek Magiera przed meczem Legia Warszawa - Śląsk Wrocław: Nie jesteśmy w stanie zastąpić Nahuela Leivy 1 do 1

Sam Jacek Magiera największe sukcesy święcił, będąc piłkarzem oraz trenerem Legii. Jako zawodnik zdobywał z nią dwa mistrzostwa Polski (2002 i 2006), Puchar Polski (1997) i Superpuchar Polski (1998). Jako szkoleniowiec dołożył mistrzostwo w 2017 roku oraz grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wielokrotnie mówił, że mecze przeciwko Legii są dla niego wyjątkowe, ale ten najbliższy będzie jeszcze bardziej szczególny. Dokładnie 21 kwietnia minie dokładnie rok, odkąd jest trenerem Śląska. W żadnym innym klubie nie pozwolono mu do tej pory przepracować całego roku ciągiem.

– Jeśli popatrzymy na to, jakie były losy Śląska po ostatnim mistrzostwie, łatwiej będzie nam zrozumieć, dlaczego od tamtej pory nie udało się wygrać przy Łazienkowskiej. Ja wierzę, że przełamanie może nastąpić właśnie teraz, w najbliższą niedzielę. W czołówce jest ogromny ścisk i każdy mecz ma znaczenie. Mogę zapewnić, że będziemy znakomicie przygotowani – powiedział trener Śląska Wrocław.

Śląsk Wrocław jedzie do Warszawy, by przerwać trwającą zdecydowanie za długo serię meczów bez wygranej. Przypomnijmy, że WKS nie potrafił wygrać meczu ligowego przy Łazienkowskiej od sierpnia 2011 roku, czyli od swojego ostatniego sezonu mistrzowskiego.

– Często mówimy w przestrzeni publicznej o lidze czeskiej, o tym jak ta liga idzie w górę, że czołowe drużyny grają w pucharach. Ostatnio widziałem fajną statystykę, dotyczącą pracy trenerów. W Legii siedmiu czy nawet więcej przez 10 lat, w Lechu z ośmiu, tylko Raków był wyjątkiem, że pracowało dwóch trenerów w 10 lat. W Sparcie czy Slavii Praga był jeden, góra dwóch przez 10 lat. Może to jest jakiś klucz? – zapytał retorycznie trener WKS-u.

– Cieszę się z tego ogromnie, że wreszcie gdzieś spędziłem pełny rok jako pierwszy trener. Znaczy, jeszcze kilkudziesięciu godzin mi brakuje, ale mam nadzieję, że to się już nie zmieni – rzucił z uśmiechem na ustach Magiera.

W przełamaniu złej passy w stolicy pomoże Śląskowi kapitan i najlepszy napastnik drużyny – Erik Expósito. Lider klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy (16 goli i 4 asysty w tym sezonie) wraca do składu po odcierpieniu kary zawieszenia za żółte kartki. Niestety nie będzie mógł liczyć na podania od swojego rodaka – Nahuela Leivy. Urodzony w Argentynie Hiszpan w ostatnim meczu z Górnikiem zobaczył czwarty żółty kartonik.

Mecz Legia Warszawa - Śląsk Wrocław jawi się jako hit 29. kolejki PKO Ekstraklasy. Transmisja, poza Canal+Premium i Canal+Onlinie, dostępna będzie także w TVP Sport oraz - tu nowość - w TVP 2! Na to ostatnie zwrócił uwagę sam Magiera.

– Nie jestem w stanie ocenić, która absencja jest dla nas trudniejsza. Obaj są potrzebni, nie jesteśmy w stanie zastąpić Nahuela 1 do 1. Byłem zdenerwowany na kartkę, którą złapał w Zabrzu, bo była zupełnie niepotrzebna, mocno przypadkowa. Poślizgnął się, trafił w rywala no i będzie musiał odpocząć. Musimy sobie z tym poradzić. Na jesieni radziliśmy sobie bez tego zawodnika, bo był zawieszony na cztery mecze. Wtedy stanęliśmy na wysokości zadania, teraz też musimy – uważa Magiera.

– To będzie święto futbolu. Musimy wyjść na ten mecz z dobrą energią, uśmiechnięci i rządni zwycięstwa. Po to się trenuje i gra w piłkę, żeby rozgrywać takie spotkania: Warszawa, komplet publiczności, transmisja w TVP 2 z komentarzem Dariusza Szpakowskiego. Młodsze pokolenia naszych kibiców pierwszy raz usłyszy jak legenda mikrofonu komentuje mecz Śląska i - miejmy nadzieje - krzyczy po bramkach dla Śląska. To jest piękne – podsumował Magiera.