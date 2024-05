Śląsk pokonał Trefl i wciąż jest w grze o tytuł! Tak kibicowaliście w Hali Stulecia (ZDJĘCIA)

Śląsk w trzecim półfinale Orlen Basket Ligi z Treflem nie zdołał zapełnić Hali Stulecia. Mecz oglądało 4 327 widzów, a więc ponad tysiąc miejsc pozostało pustych. WKS w dwóch pierwszych półfinałach (porażki 54:78 i 70:88) nie dał swoim kibicom zbyt wiele powodów do wiary w awans do finału.

Wrocławianie przystąpili do ostatniej kwarty z przewagą 11 punktów. Trefl nie zamierzał jednak zostawać we Wrocławiu do poniedziałkowego ewentualnego meczu półfinałowego numer cztery. Po celnej „trójce” Benedeka Varadiego przewaga Śląska wynosiła już tylko trzy punkty. Na 45 sekund przed końcową syreną zimną krew zachował Nizioł, a piłka po jego rzucie za trzy zatańczyła na obręczy i wpadła do kosza! Po tym ciosie Trefl już się nie podniósł. Śląsk wygrał cały mecz 76:70 i w półfinałowej serii przegrywa już tylko 1-2.