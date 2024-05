Śląsk dokonał czegoś wielkiego! O finał zagra z Treflem Sopot (TERMINARZ PÓŁFINAŁÓW)

Przewrotny jest los drużyn, które w walce o mistrzostwo uczestniczą w fazie play-off. Pierwszy po sezonie zasadniczym Anwil Włocławek przegrał w ćwierćfinałowej serii 2-3 z PGE Spójnią Stargard. Z kolei Śląsk, który do końca walczył o miejsce w czołowej ósemce, okazał się lepszy od Arged BM Stali Ostrów Wielkopolski. Wrocławianie zrobili to w kapitalnym stylu - w czwartej kwarcie popisali się serią 18-0 i wybili rywalom z głowy marzenia o półfinale.

- Euforia! To świetne uczucie wygrać serię po pięciu meczach. Mam nadzieję, że w tegorocznych play-offach będziemy jeszcze przeżywać podobne emocje - mówił na gorąco po meczu Jakub Nizioł. - Stal to świetna drużyna. Ktokolwiek wygrałby ostatnie spotkanie, zasłużenie awansowałby do półfinału. Czapki z głów dla naszych rywali i ich kibiców. Łukasz Kolenda wrócił dziś do gry po długiej przerwie i jego pomoc okazała się nieoceniona - dodał wyraźnie rozemocjonowany skrzydłowy Śląska.