Skuteczność Taia Woffindena w PGE Ekstralidze w latach 2012-2024

Tai Woffinden dołączył do Betardu Sparty przed sezonem 2012. W swoim pierwszym roku w barwach wrocławskiego klubu wykręcił w PGE Ekstralidze średnią biegopunktową na poziomie 1,803, co dało mu 32. miejsce na liście klasyfikacyjnej.

W sezonach 2021-2022 średnia Woffindena spadła poniżej 2 punktów na bieg, co przełożyło się na wypadnięcie z czołowej dziesiątki najskuteczniejszych w lidze. Brytyjczyk w 2022 roku był 16., natomiast w 2023 – 17.

W trwających obecnie rozgrywkach Betard Sparta odjechała do tej pory cztery mecze. Woffinden w każdym z nich spisał się znacznie poniżej oczekiwań. Zawiódł zwłaszcza w ostatnim spotkaniu z KS-em Apatorem Toruń (38:52), w którym zdobył zaledwie dwa punkty. Jego aktualna średnia to 1,063, co przekłada się na 46. pozycję na liście klasyfikacyjnej. Miejsce wyżej znajduje się junior Betardu Sparty Jakub Krawczyk.