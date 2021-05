Seria alarmów bombowych we Wrocławiu. Ewakuacja urzędników

NOWE Ile zakażeń koronawirusem w woj. dolnośląskim 11.05.2021. Sprawdź najnowsze dane z powiatów

W woj. dolnośląskim stwierdzono 263 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Podajemy najnowsze dane z 11.05.2021. We Wrocławiu przybyło 69 nowych osób zakażonych, w powiecie wrocławskim 13, w powiecie świdnickim 5. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku roku w woj. dolnośląskim wystąpiły 144 942 przypadki zakażenia koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 od początku roku zmarło 3 568 osób.