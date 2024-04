Mężczyzna zwrócił uwagę nastolatkom we Wrocławiu. Zaczęła się regularna bójka, w ruch poszedł gaz i nóż!

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę (6 kwietnia) na Księżu Małym we Wrocławiu. Przy ul. Opolskiej, 44-letni mężczyzna zwrócił uwagę dwóm nastolatkom, aby nie zaśmiecali chodnika wyrzucając na niego papierki. Doszło do eskalacji agresji. Jeden z nastolatków wyciągnął gaz obezwładniający i prysnął 44-latkowi w twarz. Ten w odwecie wyciągnął nóż, raniąc nastolatków.

- Finał niestety był dość poważny, gdyż dwóch 19-latków z niezgarniającymi życiu ranami zadanymi nożem trafiło do jednego z wrocławski szpitali. Z fachowej pomocy nie chcieli jednak skorzystać. Współpraca z policjantami również nie do końca była według nich konieczna – mówi st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Następnego dnia, w niedzielę (7 kwietnia) policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec zatrzymali na terenie Lubina 44-letniego mężczyznę. Jak wynika z dalszych ustaleń, podejrzany o spowodowanie obrażeń u nastolatków, miał być przez nich uderzany po całym ciele.