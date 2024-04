Strzelanina na Starym Mieście we Wrocławiu. Zatrzymano podejrzanego, zobacz nagranie

Za poszukiwanym 36-latkiem wydano Europejski Nakaz Aresztowania oraz trzy listy gończe. Jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu na rynek różnego rodzaju narkotyków. Grupa ta w ramach porachunków gangsterskich brała udział w strzelaninie we Wrocławiu w roku 2018. Doszło do niej w nocy z 8 na 9 maja, na ul. Żytniej (boczna ul. Grabiszyńskiej). Więcej o zdarzeniu pisaliśmy tutaj: