Samolot z Grecji nie doleciał do Wrocławia. Został zawrócony do Bratysławy

Sytuacja miała miejsce w nocy (19 lipca). Samolot lecący z greckiego kurortu Saloniki (nr GQ3642) miał lądować we Wrocławiu o godzinie 2:15 w nocy. Do Wrocławia jednak nie doleciał. Był to czarterowy rejs greckich linii lotniczych Sky Express.

Samolot zakończył swój rejs na Słowacji w Bratysławie. Jak wynika z rejestratora lotów, maszyna nie wleciała nawet w polską przestrzeń powietrzną, co wskazuje, ze nie dostała zgody na jej przekroczenie.

- Jestem pasażerem tego felernego lotu. W Bratysławie byliśmy 1,5 godziny. Potem pilot zdecydował, że wracamy do Salonik, więc teraz znowu jesteśmy Grecji - poinformował nasz Czytelnik.

Problem mają także turyści, którzy mieli w środę nad ranem (19 lipca) polecieć z Wrocławia na wakacje do Grecji.