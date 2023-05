Rusza remont ważnej ulicy na Księżu we Wrocławiu. Znamy szczegóły przebudowy [ZDJĘCIA]

Co zostanie zrobione na ulicy Świątnickiej?

Remont ulicy Świątnickiej we Wrocławiu. Jakie utrudnienia czekają kierowców?

Jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, nawierzchnia jest wykruszona, "zdobią" ją liczne dziury, w które wpadają kierowcy. Podobnie jest z nierównym chodnikiem, po którym poruszanie się stanowi nie lada wyzwanie dla starszych osób.

Ulica Świątnicka na Księżu biegnie od ul. Opolskiej , wzdłuż ogródków działkowych ROD w kierunku terenów wodonośnych i przepompowni Świątniki, terenów należących do MPWiK.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wyremontuje ul. Świątnicką na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Blizanowickiej oraz od ul. Blizanowickiej do mostku Świątnickiego. Łącznie to 750 metrów. Wykonawca prac, firma GM Roads nie planuje całkowitego zamknięcia ulicy Świątnickiej.