Śląsk Wrocław - Cracovia 4:0. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Cracovią Piotr Janas

Śląsk Wrocław wygrał z Cracovią 4:0 na Tarczyński Arena. Ten wynik sprawia, że WKS - przynajmniej na kilkadziesiąt godzin - wraca na fotel lidera PKO Ekstraklasy. Kto był najmocniejszym punktem Śląska, a kto nie będzie chciał szybko zapomieć o tym spotkaniu? Oceniliśmy piłkarzy WKS-u. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto zasłużył na najwyższą, a kto na najniższą notę w zespole Śląska Wrocław?