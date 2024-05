Na to chętnych we Wrocławiu nie brakuje. Czytają bajki dzieciom w szpitalu. To pomaga przetrwać najmłodszym czas leczenia

- Pobyty dzieci w szpitalu bywają bardzo długie - trzy do sześciu tygodni. Nie jest to dla nich łatwy czas. Większość zajęć odbywa się do godz. 15 i zostaje reszta dnia. Zatem wszelkie popołudniowe aktywności są na wagę złota, bo urozmaicamy im dzień. W kontakcie z takimi fundacjami mamy szanse, by relaksować dzieci, pokazać im, że są ważne i redukować u nich stres. Rodzice także mogą w tym uczestniczyć, widzą, jak ważne jest czytanie dzieciom bajek. Chcemy też to w nich zaszczepiać – oświadcza Z. Nowicka.