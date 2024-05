Śląsk – Stal: Mecz na zawał serca! WKS tylko jeden krok od półfinału Orlen Basket Ligi!

Trener Śląska Miodrag Rajković dużą część przerwy poświęcił zapewne na tłumaczenie swoim podopiecznym, jak powstrzymać Đurišicia. Jeśli tak było, na niewiele się to zdało, bo w ciągu minuty po wznowieniu gry Czarnogórzec dołożył kolejne pięć punktów. Drużyna gości wyszła na prowadzenie, ale Śląsk nie pozwolił przeciwnikom na zbudowanie dużej przewagi. Bohaterem WKS-u w końcówce trzeciej kwarty był Gravett, który kilkukrotnie wykazał się sprytem i w głównej mierze to dzięki niemu na 10 minut przed końcową syreną WKS prowadził 77:67.

Czwarta kwarta to gra kosz za kosz i wielka wojna nerwów. „Ach, ten przeklęty Đurišic!” – mogli pomyśleć kibice Śląska, gdy Czarnogórzec na pięć minut przed końcową syreną rzucił za trzy i doprowadził do wyrównania 82:82. Na minutę przed końcem meczu Angel Nunez posłał celną „trójkę”, po której WKS prowadził 96:94, ale kilka sekund później było już 97:96 dla gości. Ostatnie minuty należały jednak do gospodarzy, którzy ostatecznie wygrali 102:97. Śląsk w ćwierćfinałowej serii prowadzi już 2-1 i do awansu do półfinału Orlen Basket Ligi potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa. Mecz numer cztery w niedzielę o godz. 20:30 w Hali Orbita.

TRZECI ĆWIERĆFINAŁ ORLEN BASKET LIGI

WKS Śląsk Wrocław – Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 102:97 (23:25, 26:18, 28:24, 25:30)

Śląsk: Nizioł 22, Gravett 16, Miletić 13, Parachouski 12, Kulvietis 11, Nunez 10, Klassen 10, Gołębiowski 8, Wiśniewski 0, Zębski 0.

Stal: Đurišić 44, Šķēle 22, Beliauskas 9, Chatman 8, Siliņš 7, Gielo 5, Sulima 2, Sewioł 0, Walker 0.