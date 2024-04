Rolnicy chcieli porozmawiać z posłami PO we Wrocławiu. Nie wpuszczono ich przez "awarię drzwi"

Grupa rolników spod biura Platformy Obywatelskiej zapowiedziała, że chce przeprowadzić spokojny dialog z rządzącymi. Jeśli jednak nie zostaną wysłuchani, być może zastosują ostrzejsze środki.

- Od początku zapowiadaliśmy, że nie będziemy organizować żadnej dywersji, nie chcieliśmy wywalać obornika przed drzwiami, jak to zapowiadano w innych miastach. Mieliśmy termin, przyjechaliśmy, a tu nikt z nami nie chce rozmawiać. Chcieliśmy spotkać się z posłem Jarosem, z którym rozmawialiśmy po raz ostatni przed wyborami parlamentarnymi. Wtedy miał interes, więc czas znalazł. A teraz robi się nam problem, kiedy to my wychodzimy z inicjatywą. Walczymy o swoje, ale przecież o ich byt również. Może się skończyć tak, jak we Francji, bo nie widzimy innej perspektywy, jeśli nie zostaniemy wysłuchani - mówią nam jednym głosem rolnicy.