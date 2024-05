Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ

Co rok miłośnicy dawnej, klasycznej motoryzacji zjeżdżają do Oławy pod Wrocławiem, żeby wystartować w niezwykłym rajdzie. W ramach wydarzenia, zbierane są pieniądze, które następnie trafiają do potrzebujących dzieci. Do tej pory, wszystkie edycje Rajdu Koguta zebrały łącznie 4 402 000 zł. Podczas ósmej edycji wydarzenia, kwota jest rekordowa!

Zrobiliśmy razem wspaniałą rzecz, zebraliśmy już prawie 2 600 000 zł. (kwota ta wciąż rośnie), które w całości przekażemy na osoby potrzebujące. Dziękujemy i możecie być ogromnie dumni! – informują organizatorzy.

