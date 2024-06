Święto Wrocławia 2024 już startuje! W programie mnóstwo wydarzeń i koncertów przez cały czerwiec

Początek Święta Wrocławia sięga 1992 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy odbyły się obchody. Wydarzenie to ma taki sam charakter jak dni miast, ale nazywa się inaczej. Data nie jest przypadkowa, bo właśnie tego dnia przypadają narodziny świętego Jana Chrzciciela. A ten jest patronem naszego miasta.

- Już 24 czerwca, odbędzie się kolejne Święto Wrocławia. Jak co roku, w związku z obchodami zaplanowano mnóstwo wydarzeń na terenie całego miasta. Pierwsze z nich już się odbyły w ten weekend. Ale będą następne i potrwają do 30 czerwca. Oprócz atrakcji przygotowanych przez miasto, ofertę urozmaicają także wydarzenia przygotowane przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe i rady osiedli. Wiele z nich ma charakter plenerowy – mówi Mikołaj Czerwiński z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu.