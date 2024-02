Puszcza Niepołomice - KGHM Zagłębie Lubin 2:2. Grecka tragedia Zagłębia, błędy bramkarza zabrały wygraną. Zobacz skrót i bramki

Zagłębie Lubin - Puszcza Niepołomice 2:2

KGHM Zagłębie Lubin pojechało do Małopolski w poszukiwaniu pierwszego kompletu punktów w 2024 roku. Do tej pory podopieczni Waldemara Fornalika przegrali 0:2 z Lechem w Poznaniu i zremisowali przed własną publicznością z Cracovią 1:1.

W tym ostatnim spotkaniu czerwoną kartkę za wtargnięcie na murawę i krytykowanie decyzji sędziego zobaczył trener lubinian, dlatego w niedzielę zastępował go II trener, a prywatnie młodszy brat - Tomasz Fornalik. To nie jedyna zmiana, bo sztab Zagłębia postanowił trochę mocniej zamieszać w składzie. Do podstawowego składu wrócili Bartosz Kopacz, Serhij Bułeca, Tomasz Pieńko i dawno niewidziany Sokrátis Dioúdis. Grecki bramkarz odcierpiał już karę zawieszenia (6 meczów) za pobicie Jordiego Sancheza z Widzewa Łódź.