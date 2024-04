Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok. Lider przyjeżdża do Lubina, porażka może poważnie zaszkodzić Zagłębiu

KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

– Jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy mecz jest dla nas istotny. Nie mamy celów, które możemy zdobyć, bo jest to już praktycznie matematycznie niemożliwe. Chcemy jednak budować swoją dyspozycję z meczu na mecz. Był moment, że byliśmy już na takiej fajnej serii, do tego chcemy jak najszybciej wrócić i z tego zrobić kapitał na przyszłość – mówi kapitan Zagłębia, Damian Dąbrowski.

Z jednej strony do niedawna podopieczni Waldemara Fornalika mogli pochwalić się serią sześciu spotkań bez porażki z rzędu, ale z drugiej w tym okresie wygrali tylko dwa razy. Można też na to spojrzeć jeszcze inaczej i dodając ostatnie dwa przegrane mecze z Górnikiem Zabrze (1:2) i Piastem Gliwice (0:2) mamy obraz drużyny, która od 10 marca i od tamtej pory zdobyła tylko 2 punkty na 12 możliwych.

Pytanie, czy lubinianie faktycznie nie mają już o co grać? Ewentualna porażka z liderem, którą zawsze trzeba wkalkulować, może sprawić, że Zagłębie niebezpiecznie zbliży się do strefy spadkowej. W tym momencie ma nad nią sześć punktów przewagi, ale jeśli przegra z "Jagą", a w niedzielę Puszcza Niepołomice wygra z Cracovią, to może zrobić się z tego tylko 3 pkt przewagi.

Sobotni gospodarze mogą opierać swój optymizm na tym, że podopieczni Adriana Siemieńca także złapali zadyszkę i nie wygrali żadnego z ostatnich trzech meczów. Najpierw przegrali z Pogonią Szczecin w półfinale Pucharu Polski (1:2 po dogrywce), potem zremisowali z Legią Warszawa (1:1), a ostatnio dość niespodziewanie przegrali z Cracovią 1:3.