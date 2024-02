Protest rolników na drogach w okolicach Wrocławia. Wyznaczono objazdy. Gdzie pojawią się blokady? Karolina Kwiatek

W piątek (9 lutego) około godziny 9 rozpocznie się ogólnopolski protest rolników. Oczywiście obejmie on swoim zasięgiem także Dolny Śląsk, w tym również podwrocławskie, oblegane drogi. Na głównych drogach dojazdowych do Wrocławia, a także na ulicach prowadzących do ścisłego centrum naszego miasta pojawią się blokady. Sprawdźcie, których tras warto unikać.