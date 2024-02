Protest rolników na Dolnym Śląsku. Ciągniki wyjadą na drogi. Mapa utrudnień dla kierowców!

Rolnicy zablokują drogi Dolnego Śląska

Rolnicy będą blokować ruch na drogach swoimi ciągnikami. W niektórych miejscach możemy się spodziewać nawet setki ciągników. Godziny blokad też będą różne. W niektórych przypadkach będą to godziny poranne, innych popołudniowe.

Rolnicy zablokują drogi na Dolnym Śląsku

Nie dla zboża z Ukrainy i klimatycznych wymysłów Unii Europejskiej

Polscy rolnicy, wzorem swoich kolegów z Europy zachodniej zaprotestują przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Związkowcy tłumaczą, że nie ma zgody na wdrażanie „Europejskiego Zielonego Ładu”. Ten zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej, co będzie wiązało się ze zniszczeniem rolnictwa. Według brukselskich urzędników, to właśnie rolnictwo przyczynia się do nadmiernej emisji dwutlenku węgla. Przeciwnicy odpowiadają, że rolnictwo odpowiada za jedynie 10 procent emisji.